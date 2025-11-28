Carla Distaso (FdI): «Grazie a tutti per il sostegno e la fiducia. Insieme possiamo fare la differenza»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - All’indomani della tornata elettorale regionale, Carla Distaso rivolge un messaggio di gratitudine ai cittadini che l’hanno sostenuta nel percorso di candidatura nella circoscrizione BAT per Fratelli d’Italia, a sostegno di Luigi Lobuono presidente.

«Sono felice e orgogliosa di condividere questo risultato con tutti coloro che mi hanno sostenuta ed incoraggiata - afferma Distaso -. Siamo un partito ed un team che, con onestà, serietà e lealtà, ha raggiunto un successo importante: perché a San Ferdinando di Puglia il candidato presidente Luigi Lobuono ha vinto, perché il centrodestra ha vinto». (Leggi dati)

Distaso sottolinea come il risultato ottenuto sia il prodotto di un impegno collettivo: «è frutto dell’appoggio e dell’impegno di tutti voi». Da qui il ringraziamento alla sezione cittadina di Fratelli d’Italia: al coordinatore comunale Enrico Frisani, al consigliere comunale Nello Masciulli e all’europarlamentare Francesco Ventola, «che hanno creduto in me sin dal primo momento».

Nel messaggio dell’esponente di Fratelli d’Italia non manca un riconoscimento personale ed affettivo: «Un grazie particolare alla mia grande famiglia: a mio marito, ai miei figli, a mia sorella, a mio cognato e ai miei nipoti».

Una menzione speciale viene inoltre riservata ai più giovani, che hanno rappresentato un punto di forza della campagna elettorale, «che con passione ed entusiasmo mi hanno motivata e supportata, incitandomi a non arrendermi nonostante il poco tempo per la campagna elettorale».

Il risultato ottenuto, osserva la candidata, ha anche un valore simbolico e politico: «Per me è stato un vero successo - aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia - e ancora una volta ho riscontrato che coerenza, lealtà, correttezza e integrità sono valori che avete premiato, sostenendomi e votandomi».

Da questa consapevolezza nasce una prospettiva futura che, nelle intenzioni di Distaso, coinvolgerà l’intera comunità politica e territoriale: «Per me, per la sezione di Fratelli d’Italia di San Ferdinando di Puglia e per la squadra dei giovani instancabili, entusiasmanti e appassionati alla buona politica, inizia una nuova era».

Il messaggio si conclude con una promessa di impegno e vicinanza: «Vorrei ringraziarvi uno ad uno, e certamente ci sarà modo per farlo. Continuo ad essere una di voi, e voi con me. Insieme possiamo fare la differenza».

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso