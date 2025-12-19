Mercato nel giorno di Natale, Quarta attacca: “Decisione senza responsabilità, c’è un azzeramento in corso”

MARGHERITA DI SAVOIA - Tiene banco la decisione dell’Amministrazione comunale di mantenere il mercato settimanale nel giorno di Natale, una scelta che continua a suscitare critiche e polemiche (leggi, ndr). Ad intervenire con una presa di posizione netta è il consigliere comunale Vittorio Emanuele Quarta, che parla apertamente di un “vuoto politico e istituzionale”.

Secondo Quarta, la decisione risulta ancor più incomprensibile se messa a confronto con quanto avvenuto nella maggior parte dei Comuni pugliesi, dove, su richiesta delle associazioni di categoria, si è scelto di anticipare il mercato alla domenica precedente, nel rispetto della festività e delle esigenze degli operatori.

«Il dato politicamente più grave - afferma Quarta - è che non è possibile chiederne conto nemmeno all’assessore al ramo. È evidente che vi è un azzeramento in corso, che ha prodotto una totale assenza di responsabilità politica».

Il consigliere denuncia “decisioni assunte senza confronto e senza spiegazioni pubbliche, in assenza di un referente istituzionale chiaro”, sottolineando come “il Consiglio comunale venga di fatto escluso dai processi decisionali più rilevanti”.

«Quando scelte che incidono sul lavoro e sulla vita delle persone vengono prese nel silenzio - aggiunge Quarta - non siamo più di fronte ad un problema organizzativo, ma ad un problema politico serio».

Quarta annuncia infine che la questione sarà portata nelle sedi istituzionali competenti, chiedendo chiarezza sullo stato della Giunta e sulle responsabilità politiche legate alla decisione.

Nota stampa Vittorio Emanuele Quarta