Margherita di Savoia, riorganizzazione nel Gruppo misto: Elena Muoio designata capogruppo

MARGHERITA DI SAVOIA - Nuovo assetto interno per il Gruppo misto in Consiglio comunale. I consiglieri Vittorio Emanuele Quarta ed Elena Muoio hanno ufficializzato una riorganizzazione politica finalizzata a rafforzare l’azione amministrativa e la presenza istituzionale in aula.
La decisione, maturata al termine di una valutazione condivisa, ha portato alla designazione dell’avvocato Elena Muoio come capogruppo. La scelta è stata effettuata applicando il criterio delle maggiori preferenze ottenute in sede elettorale, elemento indicato come riferimento per il riassetto delle responsabilità interne.
Il passaggio si inserisce in una fase di ridefinizione dell’azione consiliare del gruppo, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore incisività nelle attività politico-istituzionali e una presenza più strutturata sui temi di interesse cittadino.
Non è un passaggio isolato nel percorso politico della consigliera Muoio, che nei mesi scorsi aveva formalizzato il proprio ingresso nel Gruppo misto durante una seduta del Consiglio comunale, segnando un primo riassetto degli equilibri interni. Un percorso che ora trova una nuova configurazione organizzativa.
Nel comunicato, i due consiglieri ribadiscono la volontà di proseguire l’attività con “spirito costruttivo, autonomia e senso di responsabilità”, sottolineando come l’azione del gruppo resterà orientata esclusivamente agli interessi della comunità.
La nomina di Muoio alla guida del Gruppo misto rappresenta dunque un passaggio politico interno, ma anche un segnale di rilancio dell’attività consiliare, in un contesto locale in cui gli equilibri tra gruppi e componenti continuano ad evolversi.
Redazione CorriereOfanto.it