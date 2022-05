L’associazione Arges OdV annuncia l’apertura di una sede a Margherita di Savoia. Inaugurazione il 2 giugno

MARGHERITA DI SAVOIA - Con entusiasmo e tanta emozione, siamo felici di annunciare anche a Margherita di Savoia l’apertura di un’altra sede Arges OdV, la cui inaugurazione è prevista per giovedì 2 giugno 2022, alle ore 18:00, in via Mazzini (angolo villa comunale).

Fondata a Trani nel 2014, l’associazione si occupa di cure palliative domiciliari gratuite rivolte a pazienti non guaribili, ma “curabili”, affetti da tumori e patologie invalidanti. Le prime convenzioni con la Asl BAT e la Asl Bari risalgono al 2015, anno in cui abbiamo ottenuto anche la certificazione di qualità per cure palliative domiciliari.

Oltre a portare avanti la nostra missione con un’équipe specializzata di medici, infermieri e psicologi, ci impegniamo a promuovere giornate di prevenzione sanitaria gratuita dedicate a tutti i cittadini, che spesso sono costretti a lunghe attese per avere un consulto specialistico; ci rimbocchiamo le maniche per la raccolta fondi destinata all’autofinanziamento, allo scopo di garantire un’assistenza sempre efficiente ai pazienti e mantenere la nostra realtà; organizziamo inoltre iniziative di sensibilizzazione e tornei di beneficenza, ai quali la comunità ha risposto sempre con calore.

In questi anni, i nostri interventi si sono diffusi in modo capillare sul territorio ofantino, dove l’Arges ha svolto il suo servizio proprio grazie all’infaticabile aiuto dei suoi volontari, tra le città di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.

Un altro punto rosso su Google Maps, in via Mazzini, rappresenta oggi una preziosa conquista per coordinare al meglio le attività, crescere come associazione e soprattutto - come diciamo sempre - «dare più valore alla vita».

In occasione del taglio del nastro, saranno presentate le attività e i progetti futuri, consultabili anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Tutta la cittadinanza è invitata.

DORIANA BUCCI (Referente Arges Odv Margherita di Savoia)