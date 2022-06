Dal 1° luglio al 31 agosto l’accesso alle spiagge libere garantito anche ai diversamente abili

MARGHERITA DI SAVOIA - A partire da venerdì 1° luglio si rinnoverà un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale negli anni scorsi e riproposta anche per il 2022 al fine di soddisfare le esigenze di chi intende fruire degli accessi liberi alla spiaggia.

Il Comune di Margherita di Savoia, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, ha infatti affidato alla Pro Loco la realizzazione del progetto che prolunga gli interventi condotti negli scorsi anni attraverso l’iniziativa denominata “Mare senza Barriere” (leggi, ndr).

Come negli scorsi anni, saranno destinati a spiaggia libera i due tratti di litorale situati in corrispondenza di Via Valerio (Palazzo della Portuale) e del belvedere di Piazza Savino Capacchione (alle spalle di Piazza Don Domenico Tattoli). In particolare a beneficio delle persone diversamente abili che fruiranno delle spiagge libere saranno disponibili 4 sedie Job in dotazione all’Ente comunale.

La progettualità sarà realizzata presso le predette spiagge dal 1° luglio al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

«L’impegno dell’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - ha reso possibile anche in questi anni difficili un servizio richiesto da tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere alla spiaggia: con la collaborazione della Pro Loco abbiamo garantito anche per il 2022 le attività finalizzate al sostegno all’assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili, allo scopo di garantire a tutti pari dignità ai fini della fruizione delle due spiagge libere del lungomare Cristoforo Colombo. Anche quest’anno, nonostante la pandemia non sia ancora definitivamente sconfitta, la nostra amministrazione comunale ha voluto garantire l’accesso alle spiagge libere in due punti del paese con tutte le misure di sicurezza necessarie».

