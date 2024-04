“Pesciolino Rosso”: incontro formativo-educativo organizzato dal Rotary Club Valle dell’Ofanto a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Rotary Club Valle dell’Ofanto, che esplica la sua azione filantropica nelle città di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, ha inteso realizzare il service “Pesciolino Rosso” presso l’Auditorium del Liceo “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. L’incontro formativo-educativo è stato tenuto da Gianpietro Ghidini, fondatore dell’associazione “EMA Pesciolino Rosso”. Questi ha raccontato la sua drammatica storia, cioè quella di un padre che ha perso un figlio adolescente che si è suicidato, perché lui non aveva saputo ascoltare e comprendere l’urgenza della sua richiesta d’aiuto e di affetto, perché troppo preso dal lavoro.

L’oratore ha toccato vari temi: l’uso di alcol e droga, le lusinghe del denaro, subito e facile, il pericolo di prendere vie sbagliate (gioco d’azzardo, crimine, ecc.), la fuga dalle responsabilità e la sofferenza. “Alla fine - sostiene Ghidini - se anche il rapporto tra genitori e figli si fa difficile, allora il rischio di una vita distrutta è dietro l’angolo”. Ecco perché l’oratore, accompagnato, nell’occasione, dalla consorte Serenella, ha invitato i giovani a “non credere nelle facili illusioni del denaro come chiave del successo, che si ottiene solo con il sacrificio, il merito e il lavoro onesto; a non smettere mai di credere in se stessi e, soprattutto, a cercare nella famiglia quell’aiuto di cui hanno bisogno. In tal modo - ha assicurato -, riusciranno sicuramente a rialzarsi dagli errori commessi”.

Di qui, ha concluso, l’importanza di scambiare idee, pensieri e condividere riflessioni su temi come adolescenza, scuola, futuro e rapporto genitori-figli. Un racconto doloroso e toccante che ha raggiunto la mente e il cuore della platea, attenta e coinvolta, emotivamente, che ha applaudito lungamente l’oratore esprimendogli, così, la gratitudine per il suo messaggio di riscatto, di vita e di amore.

In chiusura, il saluto del presidente del Rotary, Giacomo Triglione; della preside, Annetta Lamacchia; della docente, Emma Daloiso, responsabile organizzativa dell’evento per conto della scuola; e infine di Cinzia del Corral, in rappresentanza del governatore distrettuale, Vincenzo Sassanelli.

GAETANO SAMELE