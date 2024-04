Cure Domiciliari Integrate SAD e ADI, l’Ambito Territoriale Canosa-Minervino-Spinazzola conferma disponibilità al dialogo con la CGIL BAT

CANOSA DI PUGLIA - L’Ambito Territoriale Canosa-Minervino-Spinazzola, per il tramite dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Petroni e di concerto con il Dirigente del I Settore, Avv. Caterina Navach, comunica che, con riferimento al servizio di cure domiciliari integrate SAD e ADI, si è registrato un dato di 3,24% di crescita del servizio O.O.S.S. erogate mensilmente e che, alla scadenza del 31 dicembre 2023, le richieste di attivazione del servizio non hanno saturato le disponibilità di ore così come previste da capitolato.

Inoltre, si precisa che a tutela dei livelli essenziali di un servizio destinato a una fascia di popolazione contraddistinta da carattere di particolare fragilità, tanto l’attuale monte ore disponibili, quanto il monte ore disponibile con riferimento al nuovo affidamento di cui alla Determinazione a contrarre n.531 del 12.03.2024, entrambi garantiscono la continuità delle prestazioni in essere senza intaccare il volume orario della prestazione prevista per ogni singolo utente.

L’Ambito Territoriale Canosa-Minervino-Spinazzola, per quanto di propria competenza, a garanzia di efficacia, efficienza e qualità del servizio prestato, ha confermato la propria disponibilità al dialogo con la CGIL BAT in vista del prossimo incontro, già programmato in anticipo, fissato per il prossimo 18 aprile.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia