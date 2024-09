Carta “Dedicata a te” 2024, elaborata dall’INPS la lista dei 798 beneficiari sanferdinandesi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È disponibile la lista definitiva dei 798 sanferdinandesi beneficiari della carta “Dedicata a te” 2024, elaborata da INPS a conclusione delle operazioni di consolidamento espletate dai Comuni. Si tratta di un bonus di 500 euro per l'acquisto di beni di prima necessità e di carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Sono stati compresi nell'elenco ministeriale quei cittadini con certificazione ISEE non superiore a 15mila euro, con nuclei familiari di non meno di 3 componenti, non già destinatari di altri sussidi di contrasto alla povertà (assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di disoccupazione o mobilità, cassa integrazione, fondi di solidarietà).

L'erogazione ai legittimi assegnatari, indicati con data di nascita e protocollo ISEE, avverrà dopo l'abbinamento dei codici identificativi alle 798 carte da parte di INPS e Poste Italiane, entro il prossimo 16 dicembre. L'intero importo va poi utilizzato entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Per informazioni, sono disponibili 3 linee comunali: 0883.626216, 0883.626232 e 0883.626252.

Comunicato Stampa Comune di San Ferdinando di Puglia