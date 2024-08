Sport e solidarietà a Trinitapoli: raccolti 3.295 euro a favore della Fondazione Italiana Diabete

TRINITAPOLI - Durante la “Tre giorni di Sport e Solidarietà”, svoltasi a Trinitapoli nei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative per l’Estate Trinitapolese, conclusasi con la Notte Bianca dello Sport, sono stati raccolti 3.295,00 euro, inviati alla FID (Fondazione Italiana Diabete) con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e clinica sul diabete di tipo 1, malattia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente bambini e ragazzi.

A suggerire l’iniziativa della raccolta fondi per sostenere la battaglia contro questa malattia era stato Mimmo di Biase di Trinitapoli, presidente dell’Inter Club “G. Facchetti”, che ha trovato immediata e convinta adesione tra le associazioni sportive e le parrocchie.

Collaborazione fattiva è stata assicurata anche dall’Amministrazione comunale di Trinitapoli, con il Sindaco, Francesco di Feo, e l’Assessore allo sport, Giovanni Landriscina; Provincia BAT; CONI BAT, con il fiduciario Giuseppe Acquafredda; LILT BAT; AVIS; Pro Loco; Associazione Volontari Soccorritori “Casaltrinità”.

Numerose le manifestazioni che hanno caratterizzato l’evento e che hanno consentito la raccolta di una somma significativa: Stracittadina Casalina, Torneo di Padel, Notte Bianca dello Sport e Quadrangolare di Calcio, a conclusione della tre giorni.

Soddisfatto e commosso, Mimmo di Biase ha ringraziato tutti i cittadini e gli amici che hanno preso parte alla kermesse sportiva e, soprattutto, “per la testimonianza concreta, in termini di solidarietà, dimostrata dalla città”. Il cuore grande di Trinitapoli - ha dichiarato con orgoglio -, ancora una volta, ci ha regalato una prova di sensibilità.

Nel contempo, Mimmo di Biase s’è assunto l’impegno di promuovere, in futuro, iniziative solidali anche per altre patologie. Da parte sua, il primo cittadino ha rilevato che “Trinitapoli non è solo roghi, furti e delinquenza, ma anche una città che sa offrire prove di solidarietà”.

GAETANO SAMELE