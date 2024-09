Inaugurata al secondo piano del Palazzo di Città una stanza per gli incontri protetti dei minori

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata inaugurata, al secondo piano del Palazzo di Città, una stanza per gli incontri protetti denominata “Spazio Neutro”. Il servizio di “Incontri Protetti in Spazio Neutro” è rivolto ai minori da 0 a 17 anni compiuti che vivono in situazioni di elevata conflittualità e problematicità per i quali l’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) ha disposto particolari misure di tutela e protezione. (Foto)

Gli incontri protetti rappresentano un provvedimento giudiziario, solitamente disposto dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Civile, finalizzato a tutelare il benessere psicologico del minore in contesti di separazione o divorzio particolarmente conflittuali. Tale misura, adottata in presenza di gravi motivi, ha lo scopo di ristabilire, in modo graduale e controllato, un rapporto parentale compromesso.

«Aver voluto realizzare uno spazio idoneo all’interno della casa comunale - dichiara il Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto - è un chiaro segnale da parte della nostra amministrazione e dei Servizi Sociali dell’attenzione che si deve alle necessità dei minori, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di fragilità. Gli incontri protetti, disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni), avvengono appunto in uno “spazio neutro” quale luogo favorevole all’incontro. Voglio ringraziare l’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato, la responsabile Rosa Cascella con le assistenti sociali Noemi Dilecce, Valentina Carone ed Eleonora Lacalamita, la Squadra Manutenzione del Comune di Margherita di Savoia per aver sistemato la stanza in brevissimo tempo e la gentilezza del dott. Mattia Lopez, in rappresentanza del Laboratorio di Analisi Cliniche Palazzo, che ha acquistato in prima persona e devoluto al Comune giochi e arredi per attrezzare la stanza e farne uno spazio consono per i bambini: è un bellissimo esempio di ciò che io auspico costantemente e che va letto nel senso di una collaborazione fra cittadini ed istituzioni».

