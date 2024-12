Innovazione e impegno sociale: il laboratorio Palazzo, un’eccellenza diagnostica al servizio della salute pubblica

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Laboratorio di Analisi Cliniche Palazzo, diretto dal dott. Mattia Lopez, rappresenta un punto di riferimento per la diagnostica nel Tavoliere Meridionale, operando nelle sedi principali di Margherita di Savoia e Trinitapoli. Con un’ampia gamma di servizi, il laboratorio si distingue per l’elevata qualità degli esami offerti in chimica clinica, ematologia, biologia molecolare e medicina del lavoro, garantendo un supporto essenziale per la prevenzione e il monitoraggio della salute pubblica. (Foto)

Oltre all’attività diagnostica, il Laboratorio Palazzo si contraddistingue per il suo impegno sociale, collaborando attivamente con enti pubblici e associazioni locali. Tra le iniziative più significative spiccano progetti di sensibilizzazione su temi sanitari e programmi educativi rivolti alla popolazione e alle scuole. Grazie ad un team altamente qualificato e all’uso di tecnologie all’avanguardia, il laboratorio svolge un ruolo cruciale nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Abbiamo rivolto al dott. Mattia Lopez alcune domande per esplorare in dettaglio le attività della struttura, il suo impatto sulla salute pubblica e le iniziative sociali che sostiene o promuove in collaborazione con enti pubblici.

Il Laboratorio Palazzo offre una vasta gamma di esami diagnostici. Quali sono le tecnologie più avanzate che utilizzate e in che modo contribuiscono a migliorare l’accuratezza e la rapidità dei risultati?

«Presso la nostra struttura sono presenti le principali attrezzature di diagnostica di ultima generazione a livello mondiale, prodotte da aziende come Roche, Beckman Coulter e Biomérieux. Queste aziende investono ogni anno milioni di euro nella ricerca per offrire risultati diagnostici sempre più attendibili. Oltre a ciò, eseguiamo giornalmente calibrazioni sui reagenti e controlli di qualità, sia interni che esterni. I controlli esterni sono molto importanti perché ci permettono di confrontare i nostri risultati con quelli di altre strutture presenti sul territorio nazionale.

A noi piace dire che, con il nostro referto, il paziente può andare ovunque, perché ha la certezza che quel risultato è attendibile al 100%, garantendo una qualità del servizio al top. Un altro elemento rilevante è il fatto che, presso la nostra sede, venga analizzato circa il 95% degli esami di laboratorio. Questo elimina il trasporto esterno di campioni, evitando rischi di perdita o alterazione dovuti a cattive condizioni di trasporto. Infatti, il prelievo viene eseguito, processato e analizzato direttamente da noi in sede, migliorando ulteriormente la qualità dei risultati.

Inoltre, i lavoratori che operano nelle nostre strutture sono tutti altamente specializzati. Viene fatta un’attenta selezione del personale, con l’obiettivo di inserire professionisti qualificati e capaci di garantire gli standard di eccellenza che ci prefiggiamo.»

Come il laboratorio supporta la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie ad alto impatto sulla salute pubblica, come il diabete, i tumori o le malattie cardiovascolari?

«Organizziamo periodicamente screening completamente gratuiti per la popolazione, non solo di Margherita di Savoia, ma anche di altri paesi limitrofi, avendo sedi a Trinitapoli, Minervino Murge e, di prossima apertura, a San Ferdinando di Puglia. Questi screening gratuiti vengono effettuati contemporaneamente, nelle stesse giornate, in tutte le nostre sedi. L’ultimo esempio è stato lo screening per il profilo lipidico, volto alla prevenzione cardiovascolare. Effettuiamo anche screening gratuiti su tiroide e marker tumorali.

Stiamo collaborando con l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per un progetto ambizioso: debellare l’epatite C a livello nazionale. In questo contesto, abbiamo raccolto i dati di tutti i pazienti risultati positivi all’epatite C negli ultimi dieci anni e li abbiamo comunicati all’ospedale, che li ha contattati prendendosene carico. Il tutto è a costo zero per il paziente, in quanto è l’ospedale a provvedere alle cure, contribuendo così a limitare la diffusione di questo virus, che purtroppo è in aumento nel nostro Paese.»

Il laboratorio è coinvolto in attività sociali e progetti con enti pubblici. Potrebbe condividere qualche esempio recente di iniziative che hanno apportato benefici concreti alla comunità?

«Il Laboratorio Palazzo, fin dalla sua nascita nel 1976, è sempre stato impegnato nel sociale. Oggi collaboriamo con onlus e associazioni del territorio per attività di beneficenza. L’ultimo progetto realizzato è stato l’allestimento di una stanza per gli incontri protetti disposti dal Tribunale dei Minori presso il Comune di Margherita di Savoia (leggi, ndr). Questo “spazio neutro” permette a genitori e figli di trascorrere ore in tranquillità.

Per il periodo natalizio, stiamo organizzando un evento al Villaggio del Fanciullo di Trinitapoli, regalando agli utenti di questa comunità e ai loro parenti una giornata di gioia, con animazione e buffet. Questo consentirà loro di allontanarsi per qualche ora dalla routine quotidiana.»

Guardando al futuro, quali sono i principali obiettivi su cui il laboratorio sta lavorando? Ci sono investimenti previsti in sostenibilità o nuovi approcci innovativi per migliorare ulteriormente i servizi offerti?

«Le nostre strutture sono in continua evoluzione, sia a livello di sedi, con nuove aperture, sia a livello tecnologico. L’anno scorso abbiamo ottenuto l’accreditamento come laboratorio XPlus, che ci consente di eseguire esami particolari, come quelli di biologia molecolare, ampliando ulteriormente la gamma di esami offerti ai pazienti.

Nella sede di Minervino Murge, abbiamo attivato un servizio infermieristico domiciliare per i pazienti che necessitano di assistenza a casa. Infine, stiamo ampliando costantemente i punti di prelievo per rendere i nostri servizi sempre più accessibili.»

GAETANO DALOISO