“Coniglietti Portafortuna for Children’s” fa tappa a Cerignola: il valore del tempo donato ai piccoli pazienti

CERIGNOLA - Non sono soltanto piccoli coniglietti in legno a portare fortuna. A volte, a fare la differenza sono presenze autentiche, gesti semplici e parole gentili. È questo lo spirito che ha animato la seconda tappa del tour solidale “Coniglietti Portafortuna for Children’s”, promosso da LABInNova di Orta Nova, in collaborazione con la Cooperativa sociale Abilty e la FIDAS di Orta Nova, approdato ieri presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola.

Dopo l’esordio al Policlinico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, l’iniziativa ha proseguito il suo percorso con l’obiettivo di portare vicinanza, calore umano e un sorriso ai bambini ricoverati. Oltre ai coniglietti artigianali, realizzati con cura e simbolo di buon auspicio, ciò che è stato realmente donato è stato il tempo: un tempo fatto di ascolto, sguardi, carezze e dialoghi sinceri. Un tempo prezioso, spesso trascurato nella frenesia quotidiana, ma che in contesti di sofferenza assume un valore inestimabile.

“Donare tempo è il più grande atto d’amore”, recita il messaggio che accompagna il progetto, e mai come in questa occasione tale affermazione trova pieno riscontro nella realtà. Fermarsi, anche solo per qualche minuto, e regalare presenza vera a un bambino che affronta la malattia o semplicemente una giornata difficile, può trasformarsi nella forma più autentica di cura.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dottoressa Maria Teresa Losito, che con grande sensibilità e disponibilità ha facilitato il contatto con il reparto di Pediatria e collaborato attivamente nell’organizzazione dell’incontro. È anche grazie a figure professionali attente e aperte come lei se l’accoglienza nei luoghi di cura può andare oltre la dimensione clinica, aprendo alla relazione e all’empatia.

“Coniglietti Portafortuna for Children’s” non è solo un tour solidale, ma un vero e proprio viaggio dentro i valori della condivisione e dell’umanità. Un viaggio che prosegue, tappa dopo tappa, un minuto alla volta, un sorriso alla volta, con la convinzione che ogni bambino abbia diritto a essere visto, ascoltato e, soprattutto, amato.

Perché a volte, per iniziare a stare meglio, basta che qualcuno ti stia accanto.

Redazione CorriereOfanto.it