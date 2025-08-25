Trinitapoli celebra i giovani talenti: successo per la prima edizione del ‘Baby Talent’ firmato Cecilia APS

TRINITAPOLI - Una serata di emozioni, musica e consapevolezza ha illuminato Viale Vittorio Veneto lo scorso 23 agosto, quando la strada principale di Trinitapoli si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Baby Talent, iniziativa promossa da Cecilia APS.

A condurre l’evento sono stati Francesco Frascolla e Antonella Piccolo, che hanno scelto di aprire la manifestazione con la proiezione di un video dedicato alla lotta contro bullismo e cyberbullismo: un’introduzione dal forte valore simbolico, pensata per lanciare un messaggio diretto ai ragazzi e sensibilizzare l’intera comunità su due fenomeni purtroppo sempre più diffusi.

Subito dopo è toccato ai veri protagonisti della serata: tredici giovanissimi artisti - tra cantanti, ballerini e musicisti - che hanno portato sul palco freschezza, talento ed entusiasmo, conquistando con le loro performance il pubblico e la giuria. Quest’ultima era composta dal presidente di Cecilia APS, Gaetano Daloiso, affiancato dalla moglie Anna Frontino, insieme ad Antonio La Stella, Kevin Dellino e Katia Grillo.

Il momento più intenso è arrivato in chiusura, con l’esibizione delle Madame Teupet: un gruppo di donne unite dall’esperienza della malattia oncologica che, attraverso la danza, hanno raccontato la forza della vita e ribadito l’importanza della prevenzione. Un’esibizione emozionante, capace di toccare corde profonde e di strappare lunghi e convinti applausi.

Alla serata non è mancato il sostegno istituzionale, con la partecipazione del sindaco Francesco di Feo e dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore agli eventi e spettacoli Giovanni Landriscina. Gli amministratori presenti hanno ricevuto un ringraziamento speciale dagli organizzatori e hanno rimarcato il valore sociale e culturale di un’iniziativa capace di coniugare intrattenimento e riflessione.

«Trinitapoli ha risposto con entusiasmo - ha dichiarato Francesco Frascolla - e già si pensa a nuove edizioni, non soltanto estive. Alcuni ragazzi hanno manifestato la volontà di partecipare e questo ci conferma che il progetto ha trovato terreno fertile».

Il Baby Talent ha così confermato la sua duplice vocazione: dare spazio ed energia ai giovani artisti del territorio e, al contempo, offrire alla comunità momenti di consapevolezza e riflessione condivisa. Un esordio che lascia intravedere la prospettiva di diventare un appuntamento stabile nel calendario cittadino.

