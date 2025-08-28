Truffe agli anziani: l’allarme resta alto. I Carabinieri rinnovano l’appello alla prudenza

TRANI - Negli ultimi giorni si sono purtroppo verificati nuovi casi di truffe ai danni di persone anziane. Si tratta di episodi che confermano quanto questo fenomeno, subdolo e odioso, continui a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione e non tenda ad attenuarsi, nonostante le diverse campagne di sensibilizzazione messe in atto.

Solo nella giornata di ieri, sul territorio di questa provincia, si sono registrati due gravi episodi - ad Andria e a San Ferdinando di Puglia - in cui gli anziani hanno consegnato ai truffatori cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all’interno delle proprie abitazioni.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi ingannare da individui senza scrupoli che, con raggiri sempre più raffinati, cercano di carpire denaro o oggetti di valore. Spesso i truffatori si presentano come finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, tecnici di società di servizi, impiegati comunali o addirittura parenti in difficoltà.

Da tempo l’Arma dei Carabinieri sta mettendo in guardia i cittadini attraverso un’importante campagna di sensibilizzazione, soprattutto in favore e a tutela delle persone anziane.

Ecco alcuni consigli che vanno sempre ricordati:

• ATTENZIONE A: offerte all'apparenza assai vantaggiose. È facile che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere perpetrate in diverse modalità: di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi.

• DIFFIDARE DELLE APPARENZE E NON FARSI DISTRARRE: i truffatori si presentano con un aspetto rassicurante. Sono persone distinte e cordiali che cercano di conquistare la vostra simpatia.

• NON APRIRE MAI LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI: controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Tecnici del gas o della luce, impiegati delle Poste o del Comune non si presentano a casa senza preavviso e non riscuotono bollette.

• PARLATE CON FAMILIARI E VICINI: condividere informazioni e segnalazioni è un modo efficace per ridurre i rischi.

• NON FIDARSI DEL SOLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: chiamate anche il 112, attivo 24 ore su 24!

• RICORDARSI CHE LE FORZE DELL’ORDINE NON CHIEDONO MAI DENARO PER ASSISTERE I CITTADINI!

Le truffe agli anziani non sono solo un reato, ma una ferita sociale che colpisce la fiducia e la serenità di chi ha diritto a vivere in sicurezza. I Carabinieri continueranno a svolgere attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale.

“Ricordiamo - sottolineano i Carabinieri - che la prima difesa è la prudenza. Non abbiate timore di chiamarci.”

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani