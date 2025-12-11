Un Natale di generosità al Laboratorio Palazzo: Mattia Lopez rinnova la tradizione di famiglia per i piccoli pazienti

MARGHERITA DI SAVOIA - Ci sono ricordi che restano custoditi per anni, pronti a riaffiorare con tutta la forza delle emozioni, dei profumi e delle lezioni che il tempo non cancella. Per Mattia Lopez, titolare e direttore amministrativo dei Laboratori di Analisi Cliniche Palazzo, quel ricordo ha il sapore del Natale e il colore dei giocattoli osservati con meraviglia sugli scaffali di un grande negozio.

Era ancora molto piccolo quando sua zia, la dottoressa Maria Grazia Palazzo, lo portò lì insieme al fratello. Quegli spazi sconfinati, traboccanti di giocattoli, li lasciavano letteralmente senza parole. «Rimanevamo estasiati da quanti giocattoli ci fossero», ricorda oggi Mattia. Poi, un gesto semplice e insieme straordinario: un carrello per ciascuno, e una frase destinata a diventare indimenticabile.

«Prendete tutti i giocattoli che vi piacciono», disse la zia. «Ma ricordate che non sono per voi. Sono per tutti i bambini che hanno fatto le analisi in laboratorio».

Quel giorno anche lui ricevette un dono, ma ciò che rimase davvero inciso fu l’insegnamento racchiuso in quel gesto. «Ho capito che cos’è l’altruismo», racconta Lopez. «Mia zia mi ha sempre detto che il nostro non è un lavoro, ma una missione». Una missione fatta di cura e attenzione, che si esprime anche nei piccoli gesti capaci di rendere più lieve l’esperienza dei bambini che entrano in laboratorio.

Sono trascorsi più di trent’anni. Mattia Lopez è diventato un marito e un padre di due bambini, e proprio oggi sente il bisogno di tramandare quella lezione che ha accompagnato la sua crescita. Per questo ha deciso di tornare nello stesso negozio, questa volta con i suoi figli, affinché anche loro possano vivere l’esperienza di scegliere giocattoli destinati ad altri bambini. Così un ricordo personale diventa tradizione familiare, un ponte tra generazioni.

I giocattoli selezionati saranno consegnati la vigilia di Natale, il 24 dicembre, dalle 7.30 alle 13, nelle sedi del Laboratorio Palazzo di Margherita di Savoia, Trinitapoli e Minervino Murge. «Cari genitori, se i vostri bambini sono stati nostri piccoli pazienti, ci vediamo presso una delle nostre sedi, in particolar modo dove i vostri figli hanno sostenuto l’esame», afferma Lopez nel video diffuso sui social del Laboratorio Palazzo (guarda).

Il messaggio si chiude con una frase che racchiude lo spirito dell’iniziativa e, forse, del Natale stesso: «Il Natale ritorna ogni anno per ricordarci che regalando un semplice sorriso può essere Natale tutti i giorni».

In effetti, a volte basta un carrello, un bambino e un giocattolo per ricordare ad una comunità che la gentilezza è una missione che si rinnova ogni giorno.

LUCIA DARGENIO