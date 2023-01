Nuova raccolta rifiuti, Gial Plast e Impregico: “Campagna di comunicazione attuata secondo quanto previsto dal contratto di appalto”

MARGHERITA DI SAVOIA - In merito al comunicato stampa apparso in data 11 gennaio (leggi, ndr), l’A.T.I. Gial Plast srl - Impregico srl precisa quanto segue:

La Campagna di comunicazione e sensibilizzazione, in accordo con le amministrazioni comunali dell’ARO BT3 (Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia), è attuata secondo quanto previsto dal contratto di appalto nelle modalità e nelle tempistiche concordate. Nello specifico, per avvisare le cittadinanze coinvolte dall’attività di distribuzione sono stati messi in campo i seguenti strumenti comunicativi:

1. Realizzazione ed affissione di manifesti 70x100 al fine di informare la cittadinanza dell’avvio dell’attività di distribuzione a far data dal 5 dicembre 2022;

2. Realizzazione e pubblicazione costante di post sulle pagine istituzionali ARO BT3 (Facebook e Instagram);

3. Distribuzione di volantini sul corretto conferimento dei rifiuti durante la 62^ edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo a San Ferdinando di Puglia;

4. Stand informativi e pubblicizzazione dell’avvio dell’attività di distribuzione nel corso della 62^ edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo a San Ferdinando di Puglia.

Va evidenziato che le medesime, identiche azioni di comunicazione sono state adottate sia per il Comune di Margherita di Savoia, sia per il Comune di Trinitapoli dove alla data del 31 dicembre risultavano servite oltre 3.200 famiglie.

La lettera divulgativa è contenuta all’interno del kit in distribuzione, al pari di altro materiale informativo come il calendario delle utenze domestiche ed una pratica guida alla raccolta al fine di effettuare correttamente la differenziazione dei rifiuti più comuni.

L’individuazione di un punto fisso per la distribuzione è migliorativa rispetto alla proposta di una consegna porta a porta delle attrezzature dal momento che:

- Garantisce una maggiore stabilità della connessione Internet, fondamentale per permettere l’associazione del singolo mastello all’utente intestatario TARI per mezzo di tag RFID all’utenza specifica. Infatti i contenitori che vengono distribuiti in queste settimane sono caratterizzati dalla presenza di un codice univoco che viene assegnato, per mezzo di lettore barcode, ad un preciso utente al fine di tracciare i conferimenti ed individuare eventuali responsabili di infrazioni. Per svolgere queste operazioni è imprescindibile l’uso delle moderne tecnologie e di una connessione affidabile che permette di concludere la consegna in pochi, rapidi passaggi;

- Agevola la diffusione delle informazioni primarie alle utenze che, andando a ritirare il kit, ricevono tutte le nozioni necessarie sul nuovo servizio: ad esempio, regole di corretto conferimento, numeri da contattare, calendario di raccolta, ecc.;

- Si evita il rischio di non trovare le persone a domicilio e di dover tornare nuovamente sul posto, allungando sensibilmente i tempi di consegna dei kit.

