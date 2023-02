Muoio: “Puliremo ed arrederemo piazzale Gronchi. Prevista l’installazione di giochi per bambini”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Puliremo ed arrederemo a dovere piazzale Gronchi». L’assessore al Decoro e all’Arredo Urbano, Peppino Muoio, annuncia l’intervento che nei prossimi giorni interesserà un frequentato «luogo di aggregazione per famiglie, situato nel mezzo di un complesso residenziale».

Oltre alla sistemazione del verde, a piazzale Gronchi saranno installati giochi per bambini: un’altalena, un bilico, uno scivolo, un gioco a molla ed una pavimentazione antitrauma. «Per mantenere pulito - spiega Muoio - sistemeremo cestini per rifiuti ed uno in particolare per le deiezioni canine. Il resto spetta al senso di responsabilità dei cittadini che ne usufruiranno e che ci auguriamo abbiano interesse a tutelarlo nel tempo».

