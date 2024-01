Manutenzione dei viadotti sul canale derivativo ofantino, Caracciolo: “Cantierizzata un’opera fondamentale per la sicurezza degli agricoltori”

BARI - “Il cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria dei due viadotti sul canale derivativo ofantino a Trinitapoli è finalmente realtà. Grazie a questo intervento sarà garantita la sicurezza dei tanti agricoltori del territorio attivi in quella zona”. Così il presidente del gruppo PD in consiglio regonale, Filippo Caracciolo.

“Per arrivare a questo risultato - spiega Caracciolo - abbiamo dovuto superare innumerevoli difficoltà burocratiche, alla fine però a vincere è stata la tenacia. Non solo siamo riusciti a salvare il finanziamento, ma anche a renderlo disponibile per la realizzazione di un’opera che permetterà agli agricoltori di superare i disagi dovuti all’inagibilità del ponte, a causa della quale sono costretti a grandi deviazioni per raggiungere i propri poderi con anche grande difficoltà nel trasporto dei prodotti agricoli”.

“Grazie a questi interventi, finanziati dalla Regione Puglia con una cifra pari a 750mila euro e la cui conclusione è prevista per la fine di luglio, si garantirà la sicurezza di tutti gli operatori, aspetto fondamentale per un sereno svolgimento del proprio lavoro. Questo risultato - conclude Caracciolo - è stato raggiunto grazie alla sinergia tra la Regione Puglia, i commissari prefettizi del Comune di Trinitapoli e l’ingegner Laura Ottomano il cui lavoro è stato fondamentale per superare ogni tipo di ostacolo relativo alla parte tecnica”.

Press Regione Puglia