Accessi alla spiaggia e al mare, Cristiano: “Nessun riscontro dall’UTC e dal Sindaco. Popolazione vittima di usurpazione territoriale”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Un’altra primavera è ormai arrivata ma, nonostante il continuo sollecitare la soluzione del problema, nulla è stato fatto sia dalla politica che dai Rappresentanti delle Istituzioni locali e territoriali per restituire alla popolazione Salinara e a quelle dei Paesi limitrofi i rivendicati spazi pubblico-demaniali della spiaggia e del mare.

Non abbiamo mai ricevuto dignitosa o rassicurante risposta da Tutti gli Organismi interpellati; quello che risalta maggiormente è determinato dalla assoluta mancanza di un riscontro da parte del Responsabile dell’ufficio Tecnico presso il Comune di Margherita di Savoia e del Sindaco della stessa Città. (Approfondimenti)

Abbiamo motivo per credere che in tutta la vicenda sia la politica che i Rappresentanti locali e Territoriali delle Istituzioni abbiano sacrificato in modo sbrigativo e superficiale il proprio prestigio e le proprie prerogative, scegliendo o dimostrando così di volontariamente danneggiare la popolazione e l’immagine del Nostro Paese, vittima di usurpazione territoriale oltre che di continua migrazione e logico indebolimento della sua economia.

Il passivo atteggiamento deve destare seria e profonda preoccupazione per il futuro delle nuove generazioni e la qualità di vita e, francamente, non si trovano logiche o legittime spiegazioni alle decisioni di non intervenire.

Ogni cittadino ha diritto di essere ascoltato e la popolazione di vivere il territorio su cui insiste in senso pieno, organizzato e disciplinato.

L’azione contraria, quella che, purtroppo, da decenni ormai subiamo, determina il Nostro generale continuo impoverimento, economico e, prima ancora, sociale.

Non è più sostenibile osservare rappresentanti di categorie che si siano “indebitamente appropriati” di una zona del Paese rilevante sotto il profilo ambientale, economico e sociale e Coloro che, addetti alla gestione del territorio e al suo controllo, consapevoli del degrado, nessuna intenzione hanno mai manifestato nella vana speranza posta nella Popolazione di vedere qualificato e valorizzato il territorio, fonte economica primaria e assoluta.

È attraverso la qualificazione e la valorizzazione del territorio che, con il razionale suo sfruttamento, mediante serie e valide politiche economiche condotte da Rappresentanti socialmente responsabili si crea quel presupposto costituente l’elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo di una Collettività e cioè della economia.

Abbiamo il dovere di sperare che il buon senso e la responsabilità prevalgano.

Spero che la buona politica e i Responsabili Istituzionali intervengano perché non c’è ragione o motivazione alcuna perché la rilevante naturale fonte economica marina del Paese venga qualificata e valorizzata perché ad essa è legato il futuro di Margherita di Savoia, ragione per cui, da Salinaro farò ogni cosa perché il problema trovi definitiva e dignitosa soluzione.

Una società economicamente solida garantisce uno sviluppo lavorativo e con esso l’autonomia e la libertà dei propri Componenti.»

Avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO