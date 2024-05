La “Merenda nell’Oliveta”, un’esperienza unica all’insegna dell’aggregazione e della promozione del patrimonio culturale

CANOSA DI PUGLIA - Domenica 19 maggio, a partire dalle ore 9:00, la cittadinanza è invitata a partecipare alla 4^ edizione della “Merenda nell’Oliveta”, un evento dedicato agli amanti della cultura, della natura, delle tradizioni e della fotografia, promosso dalla consigliera comunale Lucia Masciulli e dalla consigliera comunale Antonia Sinesi. La manifestazione, che rientra tra gli eventi patrocinati dall’Associazione Città dell’Olio, è organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con la Pro Loco Canosa e la Fondazione Archeologica Canosina.

Il programma di giornata darà la possibilità di immergersi nel bellissimo uliveto secolare di San Leucio, a stretto contatto con la natura, all’insegna dell’aggregazione e della promozione del patrimonio ambientale, culturale e gastronomico del territorio e alla scoperta dei segreti dell’ulivo e dell’olio. La Merenda nell’Oliveta offrirà un’esperienza unica e rigenerante, un viaggio attraverso il quale adulti e bambini scopriranno aspetti sconosciuti del mondo dell’olio e dell’ulivo. A presenziare all’evento saranno il pediatra Domenico Meleleo, la posturologa Rosa Metta, la psicologa Federica Ieva e la consigliera comunale Antonia Sinesi: si parlerà di storia dell’ulivo, degli effetti terapeutici e curativi del nostro oro giallo, della percezione dei sapori e dell’esperienza sensoriale attraverso l’educazione al gusto. (Programma)

Immersi nel magico oliveto di San Lucio, la mente potrà rigenerarsi attraverso lezioni di respirazione, che avranno come unico scopo rigenerare la vitalità e l’armonia tra mente e corpo in riconciliazione con la natura. Non mancherà uno spazio dedicato alla poesia, per vivere momenti importanti, che alimentano i sentimenti, linfa della nostra esistenza. Per i più piccoli saranno previsti laboratori didattici a tema, per avvicinare i bambini al meraviglioso mondo dell’olio.

Durante la mattinata, si potranno effettuare visite guidate al Parco Archeologico di San Leucio a cura della Fondazione Archeologica Canosina. Protagoniste della merenda saranno le nostre aziende locali, che oltre ad esporre i loro prodotti, permetteranno di degustare una merenda speciale all’ombra dei nostri ulivi secolari. Pane a prosciutto, bruschette condite con olio extravergine di oliva cultivar coratina, taralli tipici del territorio, focacce e tanto altro contraddistingueranno una merenda per una domenica in compagnia, alla riscoperta della natura, del gusto della convivialità, cullati dalla magia e dalla bellezza del Parco Archeologico di San Leucio. La partecipazione all’evento è completamente gratuita ed è consigliabile un abbigliamento comodo e ginnico, portandosi anche un plaid per la seduta.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia