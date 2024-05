Elezioni Europee: domenica 12 maggio, pubblico comizio del candidato Francesco Ventola. Interverranno il ministro Fitto e il sottosegretario Gemmato

CANOSA DI PUGLIA - Con la consegna ufficiale delle liste, può ritenersi ormai partita la corsa verso le Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 20, in piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia, il candidato al Parlamento Europeo, nonché consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola terrà un pubblico comizio durante il quale interverranno il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, Politiche di Coesione e PNRR, On. Raffaele Fitto, e il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Marcello Gemmato.

Sarà questa l’occasione per illustrare e dialogare con la cittadinanza su quelli che sono gli obiettivi che il partito guidato dalla leader Giorgia Meloni intende raggiungere in ambito europeo.

Comunicato Stampa FRATELLI D’ITALIA Canosa di Puglia