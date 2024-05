Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per lunedì 20 maggio 2024 alle ore 16.30 e in seconda convocazione per giovedì 23 maggio 2024 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozione proposta dal consigliere Emanuele Quarta con oggetto “Introduzione salario minimo in concessioni ed appalti banditi dal Comune di Margherita di Savoia” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Recupero “Magazzino Sofisticazione Sali Pier Luigi Nervi” di Margherita di Savoia (BT). Progetto per la programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di valorizzazione patrimonio culturale e infrastrutture per il turismo della Puglia. Approvazione schema di accordo tra Regione Puglia e Comune di Margherita di Savoia ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90.

3. Programma Triennale 2024/2026 ed Elenco Annuale 2024 dei Lavori Pubblici. Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi. Approvazione - Variazione n. 2.

4. Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

