A Trinitapoli la Giornata Diocesana del Malato. L’annuncio di don Pasquale Quercia e il programma

TRINITAPOLI - Si terrà sabato 25 maggio 2024 a Trinitapoli la Giornata Diocesana del Malato, in occasione della Giornata Mondiale del Malato celebrata l’11 febbraio scorso.

L’annuncio è stato dato da don Pasquale Quercia, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della Salute, attraverso una comunicazione: «L’Ufficio diocesano, come è ormai consuetudine, desidera condividere con l’intera comunità diocesana e, in particolare, con gli ammalati, con gli operatori sanitari e con tutte le associazioni e realtà prossime ai sofferenti, l’appuntamento della Giornata Diocesana del Malato dal tema: “Non è bene che l’uomo sia solo. Curare il malato curando le relazioni”. La giornata si svolgerà presso la Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto in Trinitapoli sabato 25 maggio, e sarà occasione di condivisione, preghiera, testimonianza e fraternità».

Il programma:

• Ore 18.00: Accoglienza;

• Ore 18.30: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo;

• A seguire: Processione eucaristica aux flambeaux per le vie della parrocchia, nel corso della quale è prevista una sosta presso la casa di riposo Domus Lauretana;

• Ore 20.00: Momento di condivisione e di festa.

Ufficio Stampa Diocesano