Al via la gara podistica “Strasanferdinando”, organizzata dalla “Master on the road - ASD San Ferdinando di Puglia”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Domenica 26 maggio 2024 si svolgerà a San Ferdinando di Puglia la gara podistica “Strasanferdinando 2024” - nona edizione del “Trofeo San Ferdinando Re” - organizzata dalla locale associazione sportiva dilettantistica “Master on the Road - ASD San Ferdinando di Puglia”, con l’approvazione tecnica del comitato provinciale FIDAL di Foggia, in collaborazione con il Comitato Festa Patronale e con il patrocinio del Comune.

Dopo le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara, agli atleti partecipanti sarà dato il via alle ore 9 in piazza della Costituzione. L’arrivo è previsto, nella stessa piazza, dopo aver percorso un itinerario di km 10,80. La gara si svolgerà su un tracciato di strada asfaltata e si snoderà nel territorio della cittadina con percorso collinare in centro storico, periferia, campagna (sempre con strada asfaltata) e arrivo nella piazza centrale del comune. La parte centrale del percorso prevede 2,5 km di sterrato nel Parco dell’Ofanto e precisamente sull’argine sinistro del fiume Ofanto. Sul percorso sono previsti due ristori di acqua.

Il rilevamento cronometrico e le classifiche saranno stilate da Icron Evolution, sotto il controllo dei giudici FIDAL di Foggia. Speaker della manifestazione sarà il prof. Giuseppe Acquafredda.

Saranno premiati: i primi assoluti, uomo e donna, che saranno esclusi dalle loro categorie; i primi tre di tutte le categorie m/f; nonché le prime tre associazioni sportive ospiti che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti. A tutte le coppie/atleti in gara, accertate in collaborazione con i presidenti delle ASD presenti, sarà donato un libro. È prevista la partecipazione di circa 400 atleti.

GAETANO SAMELE