Trinitapoli, partita di calcio tra squadre dei Preti e Mister-Papà Oratori ANSPI

TRINITAPOLI - Si svolgerà a Trinitapoli, presso il campo dell’Oratorio ANSPI Lauretano, presieduto da Mons. Giuseppe Pavone, parroco della Parrocchia B.M.V. di Loreto, la partita di calcio tra la squadra diocesana dei PRETI e la squadra composta dai MISTER/PAPÀ dei ragazzi frequentanti gli oratori ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia, un’associazione di promozione sociale di ispirazione cattolica, senza fini di lucro, di oratori e circoli) del Comitato Zonale di Trani, presieduto da don Francesco Doronzo.

L’appuntamento è fissato per martedì 28 maggio, con inizio alle ore 20:30 e con la partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. La partita, come le precedenti, è sempre abbinata ad un orizzonte valoriale che deve contraddistinguere lo sport in tutte le sue espressioni. Questa volta, il contesto della manifestazione sarà la celebrazione della Giornata Mondiale dei Bambini voluta per la prima volta da Papa Francesco, caratterizzata dalle parole del profeta Isaia “Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4), come il Papa indica nella lettera di presentazione della giornata mondiale.

Quasi 20 preti/calciatori, compresi il vicario generale don Sergio Pellegrini, il vicario per il clero don Cosimo Delcuratolo, don Pasquale Quercia e don Francesco Doronzo, e altrettanti allenatori e genitori dei ragazzi degli oratori, si confronteranno sul terreno di gioco dopo aver pregato insieme la preghiera dello sportivo e aver condiviso la partecipazione di tanti bambini e bambine che si divertiranno nel giocare a calcio fin dal pomeriggio, dimostrando in campo tanta amicizia.

La festa si concluderà con premiazioni e un momento di convivialità con tutti i numerosi partecipanti.

IL PROGRAMMA

- Ore 18.30: Arrivi e accoglienza;

- A seguire: Partite amichevoli tra oratori;

- Ore 20.15: Preghiera e merenda per i bambini;

- Ore 20.30: Partita di calcio;

- Ore 21.30: Momento di fraternità e saluti.

Ufficio Stampa Diocesano