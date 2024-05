Il Comando provinciale dei Carabinieri incontra i Centri antiviolenza

TRANI - Come precedentemente annunciato alla stampa, si è svolto a Trani, presso il Comando dei Carabinieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, un incontro molto atteso tra il Comandante Provinciale dell’Arma, Massimiliano Galasso, e le referenti dei Centri Antiviolenza: Osservatorio Giulia e Rossella di Barletta, “Riscoprirsi” di Andria e “Save” di Trani. All’incontro era presente il Maresciallo Luisa Vernice, nella sua qualità di referente per i reati di violenza di genere.

Il sottoufficiale dell’Arma, questa la novità, è la prima donna a ricoprire il ruolo di referente all’interno del Comando Provinciale, rappresentando un punto di riferimento non solo per i comandi territoriali Carabinieri, ma anche per i Centri Antiviolenza. L’argomento centrale affrontato è stato quello delle “vittime vulnerabili”, nomenclatura esatta per indicare tutte le donne, uomini e bambini che sono vittime di violenza.

“Questo incontro - ha dichiarato soddisfatto il Comandante Galasso - è stato il primo passo per una maggiore collaborazione e fiducia nei confronti di un’istituzione, quella dell’Arma dei Carabinieri, che ha tra i compiti principali la prevenzione dei reati.”

Nel corso dell’incontro sono emerse numerose proposte di iniziative da realizzare insieme: incontri di formazione presso gli istituti scolastici, visite alle diverse sedi dei Centri Antiviolenza e, soprattutto, l’incremento di “Stanze Rosa” per le vittime vulnerabili. Fondamentale, in tal senso, insieme alle scuole, sarebbe il contributo ancora maggiore, è il nostro parere, da parte dei Comuni e dell’ASL/BT.

GAETANO SAMELE