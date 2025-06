San Ferdinando di Puglia, ordinanza su terreni e immobili: obblighi di pulizia per sicurezza, igiene e prevenzione incendi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con l’ordinanza sindacale emanata il 12 giugno 2025, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha definito precise linee guida per la pulizia e la manutenzione dei terreni, pubblici e privati, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza stradale, prevenire il rischio di incendi e tutelare l’igiene e la salute pubblica. (Approfondimenti)

Il provvedimento nasce a seguito della presenza diffusa di terreni incolti, aree verdi e porzioni di suolo in stato di abbandono che, a causa dell’incuria e del degrado, compromettono la visibilità lungo le strade e favoriscono la proliferazione di sterpaglie, rifiuti e animali infestanti, come ratti e serpenti. Tali condizioni, oltre a danneggiare il decoro urbano, rappresentano un pericolo concreto per l’ambiente e la sicurezza.

L’ordinanza, in linea con la normativa vigente in materia ambientale e di prevenzione incendi, impone a proprietari, conduttori e detentori di terreni agricoli, giardini, aree verdi abbandonate, pertinenze, immobili disabitati e lotti urbanizzati una serie di obblighi da adempiere entro 15 giorni dalla notifica e, in ogni caso, entro il 30 novembre di ogni anno. Nello specifico:

• Pulizia e rimozione di sterpaglie, rovi, erbacce e rifiuti di ogni genere;

• Realizzazione di una fascia protettiva antincendio di almeno 15 metri;

• Manutenzione costante di siepi e alberature prospicienti strade e aree pubbliche;

• Pulizia delle facciate esterne degli edifici, a tutela del decoro urbano;

• Verifica periodica dello stato di conservazione di immobili e cantieri, per prevenire crolli o situazioni di pericolo.

In caso di inadempienza, sono previste sanzioni amministrative da 200 a 500 euro, con una maggiorazione fino a 2.500 euro in presenza di violazioni legate alla prevenzione degli incendi. Nei casi più gravi, potranno configurarsi anche responsabilità penali.

I controlli sull’applicazione dell’ordinanza saranno affidati alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia Provinciale e ai tecnici dell’ASL. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e intende favorire una città più sicura, ordinata e salubre per l’intera comunità.

LUCIA DARGENIO