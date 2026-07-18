Bonifica dell’ex discarica CO.BE.MA., il Consiglio comunale di Canosa di Puglia chiede la nomina di un commissario

CANOSA DI PUGLIA - Il Consiglio comunale di Canosa di Puglia ha approvato all’unanimità la richiesta di sollecitare la Regione Puglia a formalizzare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) la nomina di un commissario che provveda alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’ex discarica CO.BE.MA.

La decisione è stata assunta nel corso della seduta straordinaria svoltasi nella serata del 15 luglio scorso a Palazzo di Città, convocata per fare il punto sulla situazione del sito. Ai lavori erano stati invitati anche i rappresentanti della Provincia di Barletta-Andria-Trani e della Regione Puglia.

Nel suo intervento, il sindaco Vito Malcangio ha aggiornato il Consiglio sugli ultimi sviluppi della vicenda, ripercorrendo le attività svolte dall’Amministrazione comunale e i confronti avuti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, anche nell’ambito della Cabina di regia istituita dalla Regione Puglia per seguire il procedimento.

Al termine della discussione, l’intero Consiglio comunale ha condiviso la necessità di accelerare l’iter per la definitiva risoluzione della vicenda, ritenendo urgente la nomina di un commissario che possa gestire gli interventi necessari alla bonifica e alla chiusura in sicurezza dell’ex discarica.

Il Comune di Canosa di Puglia ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni competenti per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, nell’interesse della tutela della salute pubblica e del territorio.

GAETANO DALOISO