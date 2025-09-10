Tornano operative le ecoisole per la raccolta differenziata. Di Feo e Iodice: “La cura dell’ambiente è una responsabilità condivisa”

TRINITAPOLI - Dopo anni di inattività, a Trinitapoli sono state ripristinate e riattivate le tre ecoisole per la raccolta differenziata dei rifiuti. I dispositivi sono stati collocati in punti strategici della città: in viale Primo Maggio, in via Pietro Nenni e in via Pisacane, nel piazzale antistante il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR).

Le ecoisole, sottolinea l’Amministrazione comunale, rappresentano uno strumento fondamentale per migliorare la gestione dei rifiuti urbani e incentivare pratiche virtuose da parte dei cittadini. Ogni struttura è dotata di un pannello frontale con le istruzioni necessarie per il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto.

Il Comune invita la cittadinanza ad utilizzare con responsabilità il servizio, rispettando le regole e avendo cura delle attrezzature, considerate patrimonio comune e servizio pubblico. In parallelo, sono in fase di definizione specifiche procedure di premialità: un sistema di incentivi che premierà i cittadini in base alla propria utenza domestica e all’intestatario della TARI, valorizzando così l’impegno individuale nella raccolta differenziata.

«Restituiamo alla città - dichiarano il sindaco Francesco di Feo e l’assessore all’Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice - un servizio fondamentale che contribuirà a pianificare in modo più efficiente e sostenibile la gestione dei rifiuti. La cura dell’ambiente è una responsabilità condivisa, e confidiamo nella collaborazione di tutti».

Redazione CorriereOfanto.it