Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione antistante la scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”

MARGHERITA DI SAVOIA - Partiranno a breve, in linea con l’avvio dell’anno scolastico, i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento della pavimentazione antistante il plesso delle scuole elementari “Papa Giovanni XXIII” in Via Africa Orientale.

L’intervento prevede la demolizione della pavimentazione esistente, la rimozione dei cordoli in pietra posti in prossimità delle aiuole, la posa in opera della nuova pavimentazione, la realizzazione di nuove aiuole e spazi verdi, lo spostamento delle due palme “Washington” che saranno ricollocate in posizione più idonea, la rimozione di tre alberature ad alto fusto a causa delle cattive condizioni in cui versano e della conseguente pericolosità per l’incolumità pubblica e la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive.

«La realizzazione di tali opere - dichiara in Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - risulta fondamentale per il ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro urbano e funzionalità di un’area destinata in particolare all’utenza scolastica. L’intervento si è reso necessario a causa dell’evidente degrado della pavimentazione esistente, ormai ampiamente compromessa sia sul piano funzionale che sotto il profilo estetico. La rimozione degli alberi in evidente stato di sofferenza sarà compensata con la piantumazione di un numero consistente di esemplari arborei ed arbustivi selezionati secondo criteri di biodiversità e compatibilità ecologica.»

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO