Ordinanza comunale per il contenimento dei volatili in città. Di Feo e Iodice: “Misura necessaria per garantire condizioni igieniche adeguate”

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli ha adottato un provvedimento mirato a contrastare la presenza eccessiva di piccioni e altri volatili nel centro urbano, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il decoro cittadino.

L’ordinanza stabilisce il divieto di somministrare cibo ai volatili negli spazi pubblici e introduce specifici obblighi a carico dei proprietari di immobili: chiudere tutti gli accessi che possano favorire la nidificazione all’interno degli stabili, provvedere regolarmente alla pulizia e allo sgombero delle aree infestate, nonché curare la manutenzione degli edifici interessati.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni, l’amministrazione comunale procederà direttamente, avvalendosi di ditte specializzate, con addebito dei costi ai proprietari inadempienti.

«È una misura necessaria - hanno sottolineato il sindaco Francesco di Feo e l’assessore all’Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice - per garantire condizioni igieniche adeguate e migliorare la vivibilità della città. Contiamo sulla collaborazione dei cittadini affinché l’intervento sia efficace e condiviso».

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune di Trinitapoli (leggi).

Redazione CorriereOfanto.it