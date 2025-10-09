Trinitapoli, 15 nuove fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Di Feo: “Non ci fermeremo”

TRINITAPOLI - Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Nella mattinata dell’8 ottobre scorso sono state installate quindici nuove fototrappole in diversi punti strategici del territorio, sia in aree urbane che extraurbane, per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di controllo e prevenzione ambientale avviato dal Comune, con l’obiettivo di garantire una città più pulita, sicura e rispettosa dell’ambiente. Le nuove apparecchiature consentiranno di individuare i responsabili degli illeciti ambientali e di applicare le sanzioni previste dal Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, che modifica il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e altre normative in materia di gestione dei rifiuti. Nei casi più gravi, le violazioni potranno comportare anche denuncia penale.

«Un impegno concreto per un territorio più pulito, sicuro e rispettoso dell’ambiente», ha dichiarato l’assessora all’Ambiente ed Ecologia, Tonia Iodice, sottolineando la collaborazione con la Polizia Locale per un’azione incisiva e continuativa di monitoraggio e repressione.

Determinato anche il sindaco Francesco di Feo, che ha ribadito la volontà dell’Amministrazione di proseguire con fermezza sulla strada del rispetto delle regole e della tutela del territorio: «Non ci fermeremo».

Con questa nuova misura, il Comune di Trinitapoli conferma il proprio impegno a favore di una gestione sostenibile dei rifiuti e di una crescente cultura del rispetto ambientale, puntando su tecnologia e controllo come strumenti di civiltà, legalità e responsabilità condivisa.

GAETANO DALOISO