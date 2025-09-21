Roghi di rifiuti, a San Ferdinando di Puglia stretta dell’Amministrazione con droni e pattugliamenti

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella lotta ai roghi illeciti che, nelle ultime settimane, hanno interessato il territorio e le aree limitrofe, con gravi rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente.

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, assessori, consiglieri comunali e volontari hanno perlustrato l’intero agro comunale, individuando diversi focolai e segnalandoli tempestivamente alle autorità competenti per gli accertamenti del caso. «La collaborazione tra istituzioni e comunità - sottolinea l’Amministrazione - è fondamentale per contrastare un fenomeno che avvelena l’aria e rappresenta una piaga sociale oltre che ambientale».

Il problema dei roghi e dei fumi tossici non è nuovo. Già lo scorso 30 agosto il sindaco Michele Lamacchia aveva chiesto all’ARPA Puglia di avviare monitoraggi specifici sulla qualità dell’aria, documentando con fotografie abbandoni di elettrodomestici, plastica e altri rifiuti dati alle fiamme. «Tutto il materiale raccolto sarà trasmesso alla magistratura - aveva precisato in quell’occasione il primo cittadino - dopo i sopralluoghi effettuati insieme alla Polizia municipale».

Intanto, il Comune ha annunciato che il territorio sarà sorvegliato anche con l’ausilio di droni del Comando di Polizia municipale, così da garantire controlli più capillari e costanti. «La nostra priorità è la tutela della salute pubblica - ribadiscono dall’Amministrazione -. Non ci fermeremo finché questo fenomeno non sarà definitivamente contrastato».

Redazione CorriereOfanto.it