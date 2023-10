Domenica 15 ottobre, manifestazione pubblica di Fratelli d’Italia a Trinitapoli

TRINITAPOLI - La sezione locale di Fratelli d’Italia ha annunciato una manifestazione pubblica in programma per domenica 15 ottobre, alle ore 12, su viale Vittorio Veneto, adiacente alla chiesa dei Cappuccini. L’evento, intitolato “Sospetti e mezze verità hanno affossato la nostra città”, vedrà come relatore principale Emanuele Losapio, già sindaco di Trinitapoli.

L’iniziativa punta a discutere le principali tematiche e problematiche che riguardano la città. In particolare, sarà affrontata la recente sentenza del Consiglio di Stato sulla questione dello scioglimento legato al condizionamento esterno della criminalità organizzata (leggi), nonché i temi legati alla sicurezza, alla luce degli ultimi eventi che hanno coinvolto la comunità trinitapolese.

Questa manifestazione rappresenta solo l’inizio: Fratelli d’Italia di Trinitapoli ha infatti pianificato una serie di eventi pubblici che si svolgeranno fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle tematiche locali e di creare un dialogo costruttivo con la popolazione.

Redazione CorriereOfanto.it