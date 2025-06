“Piedi qui e testa nel mondo”: mobilitazione straordinaria dei Circoli PD e GD della Puglia sulle crisi internazionali

MARGHERITA DI SAVOIA - “Piedi qui e la testa nel mondo” è il titolo della giornata straordinaria di mobilitazione promossa dai Circoli del Partito Democratico e dei Giovani Democratici della Puglia, dedicata alla riflessione sulle guerre e le crisi internazionali. A Margherita di Savoia, l’iniziativa si terrà lunedì 23 giugno alle ore 19:00 presso la sede cittadina del Partito Democratico in Via Galeotta 3.

L’appuntamento, organizzato dal Circolo PD margheritano con il supporto dei Giovani Democratici, coinvolgerà cittadini, associazioni e amministratori locali per un confronto sui principali scenari globali: dai conflitti in Medio Oriente alla crisi dell’Occidente, passando per le sfide geopolitiche dell’Europa orientale.

«Siamo chiamati a riflettere insieme - afferma il segretario cittadino del PD, Rino Laruccia - su un mondo che sembra in fiamme». L’obiettivo è aprire spazi di dialogo e consapevolezza, in un momento storico segnato da instabilità e tensioni crescenti.

