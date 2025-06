“Dal disagio minorile alla marginalità dell’adulto nell’era digitale”: convegno a San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, l’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, promuove un convegno dal titolo “Dal disagio minorile alla marginalità dell’adulto nell’era digitale - Nuove sfide tra reato e recupero”, in programma venerdì 27 giugno alle ore 20:00 in Piazza della Costituzione.

L’iniziativa, patrocinata dall’Associazione Forense di Trinitapoli e accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (2 crediti formativi), punta ad esplorare il fenomeno della devianza giovanile, analizzando le cause, le conseguenze e i percorsi di reinserimento.

Previsti interventi di magistrati, psicologi, forze dell’ordine e dirigenti scolastici, per un confronto multidisciplinare su prevenzione, giustizia e inclusione sociale.

«Un momento di riflessione per costruire insieme una San Ferdinando di Puglia più inclusiva e accogliente», dichiara l’assessora Cinzia Petrignano.

GAETANO DALOISO