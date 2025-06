Sopralluoghi in corso nei seminterrati di Piazza della Costituzione: nessun pericolo, ma massima attenzione

TRINITAPOLI - Nella serata di giovedì 19 giugno alcuni residenti di Piazza della Costituzione hanno segnalato rumori anomali provenienti dai seminterrati degli edifici gestiti da ARCA Capitanata, suscitando preoccupazione tra la cittadinanza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per un primo controllo. (Video - Foto)

Il sindaco Francesco di Feo, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi di Leo e il consigliere comunale Pietro De Angelis si sono recati immediatamente nell’area interessata, disponendo la messa in sicurezza provvisoria degli immobili.

Venerdì mattina si è tenuto un sopralluogo più approfondito con i tecnici di ARCA Capitanata e una ditta specializzata in indagini strumentali. Le verifiche strutturali sono tuttora in corso, ma al momento non emergono situazioni di pericolo.

In attesa della relazione definitiva, l’Amministrazione Comunale rassicura i cittadini e assicura il costante monitoraggio dell’area interessata, nel rispetto della sicurezza pubblica. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione CorriereOfanto.it