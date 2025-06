Feste patronali, il sindaco Lodispoto invita i cittadini a collaborare con il Comitato

MARHERITA DI SAVOIA - Anche quest’anno il Comitato Feste Patronali è al lavoro per organizzare le celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore, patrono della città, e di Maria SS. Addolorata, compatrona. Il nuovo Comitato, nominato il 28 aprile scorso dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, resterà in carica per tre anni ed è presieduto da Giuseppe Napoletano. (Approfondimenti)

Per l’occasione, il corso principale sarà adornato da nuove e scenografiche luminarie, mentre il programma religioso e civile prevede appuntamenti di rilievo. Martedì 5 agosto in Piazza Libertà si esibirà Micky Sepalone con un viaggio musicale dal Festival di Sanremo alla canzone napoletana. Giovedì 6, solennità della Trasfigurazione del Signore, si terrà la tradizionale processione seguita dai fuochi d’artificio. Il 7 agosto, in Piazza dalla Chiesa, spazio al grande jazz con Karima e l’Apulia Jazz Orchestra diretta dal M° Ruscillo.

La festa in onore di Maria SS. Addolorata, in calendario a settembre, prevede un DJ set sabato 13, una serata comica domenica 14 e la processione con fuochi d’artificio lunedì 15.

«Grazie al Comitato per l’impegno - ha dichiarato il sindaco Lodispoto - e un invito ai cittadini a sostenere con generosità questi festeggiamenti radicati nella storia della nostra comunità».

GAETANO DALOISO