Presentato “Margherita d’aMare”, il cartellone estivo degli eventi in programma a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Svelato il cartellone estivo 2025 “Margherita d’aMare”, promosso dall’amministrazione comunale di Margherita di Savoia. Ad annunciarlo il sindaco Bernardo Lodispoto, l’assessora al Turismo Francesca Santobuono e il presidente della Pro Loco Nino Dipace.

Tra gli eventi clou, il concerto del 12 agosto in Piazza dalla Chiesa con i Tiromancino di Federico Zampaglione. Non mancano altri appuntamenti di rilievo: il festival internazionale “Salinstrada” (19-22 giugno), la rassegna “Cipolla in festa” con il ritorno delle mongolfiere (27-29 giugno), e le cerimonie per la Bandiera Blu (26 giugno), del Mediterraneo (19 luglio) e Verde (26 luglio). (Programma)

Spiccano la Margherita d’Oro l’11 luglio con Iva Zanicchi, Barbara Foria, Chiara Galiazzo e Daniele Bossari, e gli show musicali del 13 luglio (Aleandro Baldi) e 13 agosto (Snap, Miranda, Double Dee).

Previsti anche danza, teatro popolare, cabaret, mostre, cortei storici, e gli eventi simbolo: la Notte Rosa (23 luglio), la Notte Bianca (21 agosto) e la 29ª edizione di Miss Margherita Mare (8 agosto).

Redazione CorriereOfanto.it