Domenica 6 luglio, i The Kolors guest star in piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Saranno i The Kolors i protagonisti della 4ª edizione del Giardino del Mago - Love Summer Fest, in programma domenica 6 luglio alle ore 21:00 in Piazza Vittorio Veneto. L’evento, patrocinato dall’Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia e organizzato in collaborazione con Love FM, Ritmo 80 e Lattemiele, rientra nel cartellone dell’Estate Canosina 2025.

A salire sul palco sarà il trio guidato da Stash Fiordispino, che dopo il successo ad “Amici” e i recenti hit come Italodisco, Karma e Tu con chi fai l’amore, promette uno spettacolo travolgente per tutte le età. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della famiglia Di Nunno e della Sala Ricevimenti “Giardino del Mago”, con il supporto di numerosi partner locali tra cui Imbal Bio, Geladis, Sansonna Group, Ice Center e Gurmajor.

«Un evento che unisce musica, energia e sinergia con il territorio», ha dichiarato l’assessore Saverio Di Nunno. Prima e dopo il concerto, spazio anche al radioshow con le emittenti partner.

GAETANO DALOISO