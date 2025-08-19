Menu

Orta Nova, torna “SanRemo…al Sud”: sul palco giovani talenti e ospiti d’eccezione

ORTA NOVA - Tutto pronto per la VII edizione di SanRemo…al Sud, il concorso canoro che ogni anno accende di musica e spettacolo il cuore della Capitanata. L’appuntamento è per sabato 23 agosto 2025, in via Ponticelli, di fronte alla Chiesa Beata Vergine Maria dell’Altomare, con inizio alle 20.30.

L’iniziativa è promossa da Ability Cooperativa Sociale, con il contributo organizzativo della Chiesa Beata Vergine Maria dell’Altomare guidata da don Leonardo Torraco e la collaborazione del Comune di Orta Nova.

Giovani voci in gara

Dieci talenti emergenti saliranno sul palco per contendersi cinque borse di studio da 1.000 euro ciascuna, destinate a sostenere il loro percorso artistico. A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la possibilità, per il pubblico presente, di votare i concorrenti tramite QR code: un modo innovativo per rendere gli spettatori protagonisti attivi della competizione.

Ad accompagnare i giovani artisti ci sarà la band dal vivo Exito di Orta Nova, pronta a dare energia e ritmo con la sua musica.

Gli ospiti

Non mancheranno ospiti d’eccezione a impreziosire la kermesse. Attesi il cantautore Stefano Borgia, la cantante Kaotika e i volti noti del cabaret pugliese Mudù, Umberto Sardella e Lucia Caringella. Sul palco anche l’attore e regista Marco Simeoli e il performer Daniele Derogatis, oltre a numerosi professionisti del settore musicale e teatrale chiamati a dare il loro contributo come giuria e special guest.

La conduzione

A presentare la serata sarà lo speaker Rai Radio Uno Alessandro Cavalieri, che accompagnerà il pubblico con professionalità ed entusiasmo.

Un progetto per la comunità

SanRemo…al Sud non è soltanto un concorso musicale, ma un’occasione di crescita culturale e sociale per il territorio. Un evento che unisce giovani artisti, istituzioni e comunità locale, offrendo spazio all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti, e rafforzando l’identità culturale della Capitanata anche oltre i confini provinciali.

Gli organizzatori, Gino Ferrazzano e Paolo Colangelo, sottolineano come la manifestazione, giunta alla sua settima edizione, rappresenti oggi un punto di riferimento per chi crede nella forza della musica come strumento di partecipazione e condivisione.

Per informazioni: 333.2517563.

