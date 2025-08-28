Radici Sonore: due serate di festa a Trinitapoli tra musica, tradizione e street food. Di Feo: “Continueremo ad offrire eventi di qualità”

TRINITAPOLI - Due sere d’estate, una strada che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto ed una comunità che riscopre il piacere di stare insieme. “Radici Sonore: intrattenimento e street food”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale con l’Agenzia GR SHOW ha conquistato il pubblico il 26 e 27 agosto con un mix di musica, moda e sapori della tradizione.

La prima serata si è aperta con la sfilata di moda della Boutique Mary Griffe, a cura di Ida e Vincenza Elia, che ha portato sul palco eleganza e creatività. Poi l’atteso arrivo di Jo Squillo, icona del pop anni ’80 e ’90, ha acceso la notte con un DJ set vibrante, accompagnato da vocalist e animazione. A completare l’atmosfera, i profumi e i sapori degli stand gastronomici, dove spiccavano le celebri orecchiette preparate dalla “regina delle orecchiette” Nunzia di Bari Vecchia, capace di attrarre curiosi e buongustai con la sua arte manuale.

Il giorno successivo la festa è proseguita con un cartellone che ha unito musica leggera e tradizione popolare. Sul palco si è esibito Sebastiano Ciminiello, giovane artista già al fianco di Laura Pausini, Gigi D’Alessio e ospite di festival nazionali, che ha conquistato la platea con la sua voce. A chiudere la due giorni i travolgenti Terraròss, ambasciatori della musica popolare pugliese, che hanno infiammato il pubblico con pizziche e tarantelle, fondendo repertorio tradizionale e contaminazioni moderne.

Entusiasmo e soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “Un grazie a partecipanti, artisti e organizzatori per due serate memorabili - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Continueremo ad offrire eventi di qualità che valorizzino la nostra comunità e le tradizioni.” L’assessore agli Eventi, Giovanni Landriscina, ha aggiunto: “Radici Sonore ha dimostrato la forza della collaborazione tra cultura, intrattenimento e gusto. È stata una festa per tutte le età, resa possibile dal lavoro di tanti.”

In via Fratelli Cervi, per due giorni, Trinitapoli ha ritrovato lo spirito delle grandi occasioni: musica, convivialità e identità culturale fuse in un’unica esperienza, capace di restituire alla città il calore delle sue radici.

GAETANO DALOISO