Crisi idrica: consiglio comunale straordinario a San Ferdinando di Puglia il 5 settembre

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura locale sarà al centro del prossimo consiglio comunale. L’assemblea cittadina è stata convocata in via d’urgenza e in seduta straordinaria per venerdì 5 settembre 2025, alle ore 19:00, nella sala consiliare dell’ex sede comunale di piazza Papa Giovanni Paolo II.

La riunione, richiesta dai gruppi consiliari San Ferdinando Migliora e Adesso San Ferdinando, sarà interamente dedicata alla chiusura anticipata della stagione irrigua 2025 e alle criticità segnalate dal Comitato spontaneo agricoltori. (Approfondimenti)

I punti all’ordine del giorno

Tre i temi centrali che verranno affrontati:

1. l’esame della situazione determinata dall’interruzione anticipata delle forniture idriche;

2. la valutazione delle responsabilità gestionali e amministrative del Consorzio per la Bonifica di Capitanata;

3. la definizione di impegni e misure operative volte a garantire una risoluzione strutturale e definitiva della problematica idrica che interessa l’area della sinistra Ofanto.

Invitate le istituzioni regionali e nazionali

Alla seduta sono stati invitati i consiglieri e gli assessori regionali competenti, insieme ai parlamentari del territorio, affinché l’intera filiera istituzionale possa prendere parte al confronto e assumere impegni concreti a sostegno del comparto agricolo.

«Un sentito ringraziamento - si legge nella nota diffusa dalle forze di opposizione - va al presidente del Consiglio comunale per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel garantire la convocazione in tempi rapidi».

Un passaggio cruciale per l’agricoltura

L’incontro si preannuncia come un passaggio cruciale per il mondo agricolo di San Ferdinando di Puglia e dell’intera area ofantina, chiamato a confrontarsi con una delle emergenze più gravi degli ultimi anni. La chiusura anticipata della stagione irrigua rischia infatti di produrre effetti non solo sulle aziende e sui raccolti, ma anche sull’economia locale e sulla stessa tenuta sociale del territorio.

