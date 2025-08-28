Il Gruppo Editoriale Distante si conferma casa del calcio pugliese: in esclusiva i campionati LND Puglia di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di calcio a 5

FRANCAVILLA FONTANA - Un altro importante sforzo del Gruppo Editoriale Distante che, anche quest’anno, conferma le proprie reti come la vera casa del calcio pugliese.

Acquisiti i diritti LND Puglia relativi ai campionati di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a 5 anche per la stagione calcistica 2025/26 con numerose partite che saranno trasmesse in chiaro ed in streaming sui canali del Gruppo Editoriale Distante in esclusiva.

L’impegno nasce dalla volontà di offrire a tutti gli appassionati sportivi pugliesi un racconto completo e appassionato dei più importanti campionati dilettantistici regionali: le migliori gare di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a 5 in diretta settimana per settimana, nei weekend così come nei turni infrasettimanali, oltre ai soliti approfondimenti nell’informazione sportiva e in appuntamenti dedicati.

Dal Gargano al Salento, il calcio unisce passioni ed emozioni. Da parte del Gruppo Editoriale Distante un impegno orientato a valorizzare il movimento sportivo regionale, restando così punto di riferimento per tutti gli appassionati pugliesi.

Comunicato Stampa Gruppo Editoriale Distante