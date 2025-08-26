Festival “Riflessi di Luce”: a Margherita di Savoia due serate di installazioni luminose, musica e artisti di strada

MARGHERITA DI SAVOIA - L’11 e il 12 settembre prossimi la città del sale ospiterà “Riflessi di Luce”, il festival che animerà vie, piazze e l’Anfiteatro Comunale “G. Piazzolla” con installazioni artistiche, spettacoli e concerti.

Il programma prenderà il via giovedì 11 settembre con un percorso di luci nel centro cittadino e, alle 21.00, con “Note di Luce”: un concerto tributo a Domenico Modugno che trasformerà l’anfiteatro in uno scenario suggestivo, illuminato da centinaia di candele.

Venerdì 12 settembre le installazioni luminose torneranno ad accendere il cuore della città. Alle 18.00 è prevista la Parata di Artisti di Strada Luminosi, seguita alle 21.00 dal concerto del gruppo “Ottantabit” in Piazza Libertà. A chiudere la manifestazione sarà il format “Belli Italiani” di Radio 105 con Andrea Belli, in un’esplosione di musica e divertimento fino a tarda sera.

Con “Riflessi di Luce”, Margherita di Savoia offre un ultimo riflesso d’estate, confermandosi capace di unire tradizione, spettacolo e innovazione in un evento che promette di incantare cittadini e visitatori.

