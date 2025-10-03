Turismo e archeologia come volano dell’economia. Domenica 5 ottobre l’inaugurazione della nuova linea turistica sperimentale

CANOSA DI PUGLIA - Al fine di incrementare e favorire il flusso turistico di Canosa di Puglia, si rende noto alla cittadinanza che, in un’ottica di promozione e valorizzazione di siti archeologici e monumenti, domenica 5 ottobre, alle ore 9:30, presso l’area mercatale di Piano San Giovanni, si terrà l’inaugurazione di una nuova linea turistica sperimentale: un automezzo dell’azienda di trasporto pubblico locale “Caputo” guiderà i turisti alla scoperta delle ricchezze della nostra città.

A prendere parte all’evento saranno il sindaco Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, il vicesindaco Fedele Lovino e l’assessore alla Cultura e all’Archeologia Cristina Saccinto. A benedire il mezzo sarà don Nicola Caputo.

Il servizio, i cui dettagli verranno prossimamente comunicati, sarà già attivo in occasione dell’evento “Archeo e grano arso”, organizzato dall’Accademia del Grano Arso. Il trasporto sarà effettuato previo pagamento di ticket di 1 euro per la singola corsa e di 3 euro per la giornaliera.

La cittadinanza è invitata.

Comunicato Stampa Canosa di Puglia