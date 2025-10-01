Menu

Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 9.15 e in seconda convocazione per il giorno 6 ottobre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozione presentata ai sensi dell’art. 52 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Patto di gemellaggio tra i Comuni di Cedegolo e Margherita di Savoia. Approvazione.

3. Variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 in data 19/09/2025 adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

4. Programma Triennale 2025/2027 ed elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici - Programma Triennale dei lavori, degli acquisti e dei servizi. Approvazione variazione n. 2.

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000).

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

