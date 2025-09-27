Menu

Consegnate le patenti di servizio agli agenti della Polizia Locale di Trinitapoli

TRINITAPOLI - Un importante riconoscimento istituzionale è stato conferito a 138 agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale, che hanno ottenuto la Patente di Servizio al termine di un percorso formativo concluso con esami teorici e pratici particolarmente selettivi.

La cerimonia ufficiale si è svolta nella suggestiva Sala Rossa del Castello di Barletta, alla presenza del Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, e di numerose autorità civili e militari.

Tra i protagonisti anche la Polizia Locale di Trinitapoli, che ha visto conseguire la patente di servizio alla Comandante Giuliana Veneziano, al Vice Commissario Ciro D’Abramo e agli agenti Gabriella Varlese, Marianna De Biase e Nazareno Muriglio. A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti la presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, e l’assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina.

Le Patenti di Servizio certificano competenze specifiche nella guida dei mezzi di servizio, garantendo l’osservanza delle norme di sicurezza stradale, delle corrette modalità operative e delle basi di primo soccorso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco di Feo: «Un riconoscimento che valorizza l’impegno e la professionalità della nostra Polizia Locale. La formazione continua e il raggiungimento di certificazioni ufficiali rappresentano un valore aggiunto per tutta la comunità. A nome dell’amministrazione comunale rivolgo i miei complimenti e il mio ringraziamento agli agenti per il loro costante servizio al territorio».

Parole condivise anche dall’assessore alla Polizia Locale, Cosimo Damiano Muoio: «La consegna delle patenti di servizio è un traguardo importante per il nostro corpo di Polizia Locale. È segno tangibile della preparazione, della dedizione e della volontà di migliorarsi costantemente. Questo riconoscimento contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

L’Amministrazione comunale di Trinitapoli, nel congratularsi con gli agenti, ha ribadito il proprio impegno a supportare e valorizzare il lavoro della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e prossimità alla cittadinanza.

GAETANO DALOISO

