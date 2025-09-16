Dopo il successo della prima edizione, torna a Margherita di Savoia il Saline Truck

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno (video, ndr), la Città del sale è pronta ad accogliere la seconda edizione del Saline Truck, un evento unico nel suo genere che trasformerà la cittadina pugliese in una grande vetrina motoristica, tra spettacolo, musica e divertimento per tutte le età.

Il 4 e 5 ottobre, l’area mercatale di Margherita di Savoia diventerà il cuore pulsante della manifestazione: oltre 200 truck spettacolari, allestiti con decorazioni interne ed esterne, impianti luminosi e audio di grande impatto, saranno i protagonisti indiscussi della parata. A fare da cornice, un centinaio di auto tuning, moto affascinanti provenienti da tutta Italia.

Non mancheranno gli ingredienti che hanno reso indimenticabile la prima edizione: le iconiche TARA-GIRLS, attrazioni e gonfiabili per grandi e piccoli, i deejay di Ritmo 80 e numerose sorprese che renderanno il weekend un’esperienza indimenticabile.

L’evento, organizzato da un gruppo di autotrasportatori, dalla Pro Loco in collaborazione con i Flamingo Riders e con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e incentivare la destagionalizzazione turistica, offrendo occasioni di intrattenimento anche al di fuori dei mesi estivi.

Il Saline Truck non è solo una festa dei motori, ma anche un tributo ai camionisti, protagonisti silenziosi delle nostre vite quotidiane, che percorrono chilometri ogni giorno per garantire beni essenziali come cibo, medicinali, abbigliamento, posta e tanto altro.

L’ingresso è gratuito e il divertimento è assicurato: un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna della convivialità e dello spettacolo motoristico, tra veicoli unici, performance mozzafiato e momenti di pura magia.

Gli organizzatori si aspettano di rivivere le emozioni dello scorso anno, quando i sorrisi dei bambini e lo stupore dei visitatori davanti ai truck illuminati hanno reso l’evento un successo indimenticabile.

Info e prenotazioni

Per i truck: Marcello 347.9863251, Lello 327.1097360, Massimo 339.6252996.

Per le auto: Alessandro 340.8097794.

Per le moto: Savino 389.1388128.

Ufficio Stampa “Saline Truck” (Foto: Fotografo amico)