Trinitapoli, interventi straordinari per la sicurezza sanitaria nelle scuole. Lezioni in ambienti decorosi, sani e sicuri

TRINITAPOLI - L’Amministrazione comunale ha avviato un piano straordinario di interventi per garantire l’avvio del nuovo anno scolastico in un contesto sicuro e salubre. Come già anticipato nei giorni scorsi, il sindaco Francesco di Feo, di concerto con l’assessore all’Ambiente ed Ecologia Tonia Iodice, ha disposto operazioni di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione in tutti i plessi scolastici cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla prevenzione sanitaria legata al fenomeno della West Nile, con l’attivazione di un intervento mirato di disinfestazione adulticida e antialare per limitare la proliferazione delle zanzare portatrici del virus.

«Obiettivo dell’Amministrazione - spiegano da Palazzo di Città - è consentire ai nostri ragazzi di iniziare le lezioni in ambienti decorosi, sani e sicuri, tutelando la salute pubblica e promuovendo il benessere collettivo».

L’assessore Iodice ha voluto ringraziare i cittadini per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione a favore delle nuove generazioni: «Uniti per il benessere dei nostri bambini. Per una scuola che accoglie, protegge e cresce».

Con queste azioni preventive, il Comune di Trinitapoli punta ad offrire una ripartenza serena e protetta a studenti, famiglie e personale scolastico, rafforzando la rete di tutela ambientale e sanitaria del territorio.

